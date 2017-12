Leevi külast varastati neli sõiduauto rehvi. Foto on illustratiivne.

Reedel teatati politseile, et Põlvamaal Räpina vallas Leevi külas on sisse murtud keldrisse, kust varastati neli sõiduauto rehvi velgedel ja akutrellikomplekt. Kahju on 2000 eurot.