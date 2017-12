Kohvik panustab kodumaistele toodetele

Interjööri on loonud samad tegijad, kes kujundasid ka Ugandi Resto interjööri: sisearhitektibüroo Ako In sisekujundajad Alesja Kovalenko-Lauri ja Mait Lauri.

Kohviku juhataja Liis Kalda ütles, et järgmise aasta menüü saab olema pühendatud Eesti Vabariik 100. sünnipäevale. «Kohvikule omaselt pakume muidugi kohvi, saiakesi, kooke ja piirkonna ainukesi Belgia vahvleid. Uuest aastat on kavas pakkuma hakata ka päevapraadi.»

Kohviku esimesteks külalisteks said Otepää vallavolikogu liikmed. Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg tunnustasid kohvikut vallavalitsuse tänukirjaga.

«Mul on hea meel, et Otepää ettevõtlusmaastikule on ilmunud uus toitlustuskoht, hindan omanike ettevõtlikkust ja julgust avada uus ettevõte,» märkis Barkala.