Küsimus andis tõuke noortetoa loomisele

Sõmerpalu valla noorsootöötaja-huvijuht Lisanna Elm meenutas, et kaks aastat tagasi, kui ta alustas noorsootööga Võrumaal, haaras teisel tööpäeval tema varrukast väike tüdruk, kes küsis, millal valla noored saavad endale koha, kus olla.

Elm ei osanud küll kohe vastata. Kui aga Eesti noorsootöö keskus tegi ettepaneku alustada koostööd kohalike omavalitsuste koostöögruppides, teadis ta kohe, et see on võimalus, millest tasub haarata, et oma noorte vajaduste eest hoolt saaks kanda. Sõmerpallu loodi noortetuba, kus ootab noori särasilmne administraator.

Vastseliinas, Missos ja Meremäel on loodud võimalused omavahel tutvumiseks ja ettevõtmisteks veidi vanematele noortele, kes otsustanud toimetada kodukandi heaks. Võru linnal on valmimas tegevuskava, et liikuda veelgi lähemale noorte- ja lastesõbraliku linna kuulsusele.

Vastseliina noortekeskuse juht Merlis Pajustik tõi välja, et töös noortega ei saa oodata kohe suuri tegusid, vaid tuleb luua keskkond, et noored saaksid hakata astuma samme oma unistuste täitumise poole väikeste sammudega. Nii kasvab julgus ka suuremateks tegudeks. Omaalgatuste fondi loomine noortele on end igati õigustanud.

«Kui noored saavad alustada väiksemate projektidega, kasvab nende julgus astuda edasi järgmiste ja suuremate projektide poole,» ütles Pajustik.