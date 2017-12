Otepää lasteaed sai riigilt toetust

Lasteaed sai 169 710,12 eurot Pähklikese maja remondiks. Otepää vallavanem Kaido Tamberg sõnas, et hange on plaanis välja kuulutada uuel aastal. «Ehitustöödega tahame pihta hakata suve hakul, et suuremad tööd jääksid nii personali kui ka lastevanemate puhkuseaega,» lisas Tamberg.

Kui suvel otsustas riik toetada 42 lasteaeda, siis nüüdseks suurendati eelarvet veel 2,6 miljoni võrra ning toetuse saavad kõik taotluse esitanud 52 lasteaeda summas 14,7 miljonit eurot. Eelarvet suurendati, sest CO2 kvoodi müügitulu laekus oodatust rohkem.

Toetus on mõeldud omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Projekte hindas keskkonnainvesteeringute keskus koostöös volitatud energiatõhususe spetsialistidega. Toetusraha antakse Eestile laekuvatest CO2 kvoodi müügituludest.