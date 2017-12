Politsei tabas Lõuna-Eestis helistajate abiga 612 joobes juhti

Lõuna prefektuuri politseimajor Alvar Pähkel sõnas, et liiklusturvalisuse tagamisel on oluline iga inimese panus.

„Selge on see, et politsei ei jõua oma jõududega igale tänavanurgale või külapoe ette, kus mõni alkoholi pruukinud inimene autorooli istub ja liiklusterroristiks kehastub. Seda olulisem on iga üksik silmapaar, mis ohuolukorda pealt näeb ning taskust telefoni järele haarab. Hädaabinumbril joobekahtlusega autojuhist teada andmine on kõige lihtsam viis olla liiklusturvalisuse saadikuks. Inimeseks, kelle tänuväärt tegutsemine aitab teha teed ja tänavad meie kõigi jaoks turvalisemaks,“ ütles politseijuht.

Ta lisas, et politsei on tänulik kõigile, kes joobes juhtidest teada annavad ning seeläbi liiklusturvalisust suurendavad. „Eriti tänulikud oleme neile teatajatele, kel on võimalus joobekahtlusega juhile vajadusel järele sõita ning tema liikumissuunda politseile täpsemalt kirjeldada. Seda eriti suuremates linnades, kus sõidukijuht võib mõnel põhjusel reageerivale patrullile märkamatuks jääda või kitsale kõrvaltänavale põigates tahtlikult end varjata,“ selgitas Pähkel.

Tema sõnul laekub kaasliiklejate teateid joobekahtlusega juhtidest tasapisi aina enam ning see näitab üheselt veelgi jõulisemat sallimatuse kasvu liiklust ohustavate joobes juhtide suunal.

„Statistikast nähtub, et võrreldes mullusega on Lõuna-Eesti liiklejad üha enam võtnud oma südameasjaks teed ja tänavad joobes juhtidest puhtad hoida. Kui mullu kõrvaldati sama aja vältel tähelepanelike inimeste vihjete peale liiklusest 393 roolikeerajat, siis tänavu on number oluliselt kasvanud ning politsei on kogukonna abil rooli tagant ära noppinud 612 purjutanud sohvrit,“ ütles Pähkel.

„Avaliku korra vaates mööduvad jõulud enamasti rahulikult, küll aga toovad pikad pühad politseile kaasa keskmisest enam alkoholiga seotud väljakutseid, samuti on sel ajal liiklus tavapärasest tihedam ning kasvab kinnipeetud joobes juhtide arv. Seda tendentsi arvesse võttes on pühade perioodil ja aastavahetusel tänavatel väljas ka tavapärasest rohkem politseinikke, kes pööravad enam tähelepanu liikluse rahustamisele, sealhulgas autojuhtide kainuse kontrollimisele,“ märkis politseimajor ja kutsus kõiki kaasliiklejaid endistviisi joobekahtlusega juhtidest hädaabinumbril 112 teada andma.

Lõuna-Eestis tabatud joobes juhid (2017): Tartumaa: 686; Võrumaa: 354; Viljandimaa: 221; Jõgevamaa: 179; Valgamaa: 164; Põlvamaa: 128.

Helistajate abil tabatud joobes juhid: Võru-, Valga- ja Põlvamaal kokku 345; Tartu- ja Jõgevamaal kokku 204 ja Viljandimaal 63.