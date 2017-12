Valga vallavolikogu liikme Kalev Härgi avaldus

Avaldus 22. detsembril 2017

Pärast peaaegu seitset aastat Valga linnapeana olin valmis taanduma aktiivsest kohalikust poliitikast ja andma oma parima Valga jaoks volikogu liikmena. Kahjuks on viimase kahe kuu sündmused mind šokeerinud ja kurvastanud. Valga valla valitsemise asemel on hakatud Valga valda vallutama ja allutama parteipoliitikale.

Oma avaldusega tahan eelkõige toetada Monika Rogenbaumi, kes ühena vähestest volikogu liikmetest on tõesti südamega tööle hakanud. Hirmutav ja kurb on näha, kuidas tema konstruktiivsed ettepanekud Valga valla kaasava juhtimise korraldamiseks ja õiguslikult korrektse tegevuse alustamiseks on põrganud ükskõiksuse, asjatundmatuse ja isegi solvangute müüri vastu.

Teiseks tahan oma avaldusega vastata neile paljudele, kes küsivad minu käest "Mis toimub?".

Neli aastat tagasi, kui toimusid Keskerakonnaga läbirääkimised võimaliku koostöö tegemiseks Valga linna juhtimiseks, küsisin nende delegatsioonilt, milline on nende programm Valga linna paremaks tegemiseks. Heimar Lenk vastas järsult, et mingit programmi pole vaja, teeme lihtsalt nii nagu Tallinnas. Rohkem huvitas Keskerakonna delegatsiooni see, kuidas jagatakse ametikohad. Inimesed Valgas näevad nüüd, mida tähendas „teeme nagu Tallinnas“. Näeme, kuidas roheline tank sõidab Tallinnas ja Narvas üle demokraatiast ja kehtivast õiguskorrast, alandab ja mustab oma partnereid ja vastaseid. Nüüd on see tank jõudnud Valga valda. Neli aastat tagasi Valga linnale õnneks selline mõttelaad teoks ei saanud, kuid nüüd, neli aastat hiljem, on leitud kaasajooksjaid.

Mida me siis soovime?

Meie, keda püütakse näidata volikogu töö häirijatena, soovime, et volikogu töö oleks kaasav ja asjatundlik. Me soovime, et alatistes komisjonides toimuks diskussioon ja saaksid osaleda valdkondade asjatundjad, mitte ainult parteisõdurid. Me soovime, et Valga valla küladel oleks võimalus valida sõnaõigusega külavanemaid ja Valga linnal asustusüksusena säiliksid linna õigused, sümbolid ja esindaja ning ka tal oleks sõnaõigus volikogu istungitel – seadus seda toetab ja tänapäevane demokraatia ka eeldab. Me taotleme, et volikogu istungitel oleks volikogu liikmetel õigus esitada küsimusi ja ettepanekuid nii kaua, kuni asjad on selgeks vaieldud, mitte nii kaua, kuni volikogu esimees suvatseb lubada. Me soovime, et volikogus saadakse tasu töö, mitte istungitel „õigesti“ käetõstmise eest. Me näeme ohtu, et tänu parteide poolt valla palgale suunatud neljale asevallavanemale ja palgalisele volikogu esimehele, ei ole meil raha järgmisel aastal valla tegelike töötegijate palkade, sünni- ja matusetoetuste tõstmiseks, aga vajadus selleks on. Meie ettepanekud surutakse ülbuse ja jõuga maha. Me näeme, et vallavalitsuse struktuur on politiseerimise kursil, sest ametite juhatajaid surutakse kõrvale ja asendatakse poliitikutega. Käimas on massiivne parteisõdurite vallutusretk ja see lõpeb Valga vallale seisaku ja üleüldise politiseerimisega.

Alustasin avaldust kiitusega südamega volikogu liikme tööd tegevatele saadikutele, kuid olen sunnitud jätkama umbusaldamisega. Viimase pooleteise kuu jooksul pole volikogu esimees Külliki Siilak suutnud volikogu tööd korrektselt ja kaasavalt korraldada. Kui 1. detsembrini oli see veel kuidagi vabandatav, siis pärast seda, kui volikogu määras esimehele 2400eurose igakuise hüvitise, mille eest esimees lubas tõsiselt tööle hakata, pole midagi muutunud. Volikogu päevakorda esitatakse seaduste ja teiste õigusaktidega vastuolus olevaid eelnõusid, volikogu ja komisjonide istungitel mõnitatakse ettepanekute esitajaid. Volikogu liikmete ettepanekutele ja küsimustele tihti ei vastatagi. Eriti markantne on näide, kus volikogu esimees halvustas volikogu ees seda, et ettepanek õigusakti täiendamiseks tuli volikogu kantseleisse tööajavälisel ajal! Hoopis kiita ja tänada tuleks inimesi aktiivsuse eest! Tegelikult olen üsna veendunud ja tean, et murelikke kaasamõtlejaid on kõikides volikogu leerides. Külliki Siilak ei ole suutnud kohaneda Eesti demokraatia arenguga ja kodanikuühiskonnale omase arvamuste paljususega. Autoritaarsus, solvamine ja manipuleerimine ei kuulu tänapäevaste liidrite juhtimisvahendite hulka. Samas on Valga ja Eesti kaotanud tubli naistearsti. Palun võta jõuluajal aeg maha, muuda end või mõtle ja astu uuel aastal tagasi.

Aga õnneks on Valga jätkuvalt ilus. Rõõm on näha, et suurobjektid - vanalinna taastamine ja Võru tänava ehitus – edenevad. Loodan väga, et volikogus toimuv turbulents ei sega neid inimesi, kes Valga jaoks tegelikult ausalt ja südamega töötavad. Soovin neile ja kõigile Valga vallavolikogu liikmetele rahulikku jõuluaega!