Volikogu esimehe Külliki Siilaku avaldus

Volikogusse valitud saada oli nii mõnelegi meist suur au ja mõnelegi meist suur pettumus, sest tool, kuhu istuti, ei olnudki enam nii mugav ja paljulubav. 27 vallavolikogu liikmest on meil 10 volinikku liitunud valdadest. Igast vallast on meil esindaja või esindajad nii vallavolikogus või -valitsuses.

Võiks eeldada, et toimetatakse oma valijaskonna ja uue Valga valla ühtse arendamise nimel, toetades üksteist ja tuues volikogu lauale teemasid, mis meid kõiki puudutaks, et leiaksime ühised valupunktid, et kujuneks kogukonda kujundav ja kooshoidev tegevus. Siiani on kohalike omavalitsuste volikogudes toimetatud valimislubaduste täitmiseks poliitiliste kokkulepetena, ka Valgas moodustati koalitsioon Keskerakonna ja Reformierakonna liit ja sõlmiti koalitsioonileping, see on lugemiseks kõigile.

Meil on olnud 4 volikogu istungit, me püüdsime jõustada volikogu tegevuse tulenevalt pikaajalisest volikogu töös osalemise kogemusest ja Valga linna põhimäärusest ning KOKS-st. Ma ei osanud arvata, et hakkame uppuma meilide ja digiallkirjastatud avalduste, nõudmiste ja ettepanekute meres, mis reeglina laekuvad mõnelt volikogu liikmelt erinevas vormingus ja praktiliselt ööpäevaringselt.

Meie volikogu istungid ja komisjonide koosolekud on raskelt ohjatavad, sest mõnel meist tuleb pähe küsida teemasid, mis ei kuulu hetkel arutelule, mistõttu ei suuda ametnikud neile koheselt käigu pealt vastata, nõutakse valdade inimeste kohest komisjoni kutsumist, aruannete esitamist, kontrollitakse laekunud kirju, dokumendiregistrit ja muud.

Volikogu kantselei, kus töötab üks inimene, peab jõudma hallata kogu tegevust, tema tööpäevad algavad hommikul kell 7 ja lõppevad sageli kell 21 õhtul. Tema püüab ja mina püüan, kuid enam ei tea, kuidas astuda või olla, sest koalitsiooni mittekuuluvad mõned volinikud on püsivalt rahulolematud ja juba saabuvad hoiatused – kirjutame õiguskantslerile, otsime kohtulahendeid, ilmuvad arupärimised, kogu maailmale on vaja kuulutada, et meid ei kuulata, meist sõidetakse teerulliga üle.

Julgen küsida, miks te tahate kuuluda volikogusse, mis on demokraatlik seadusandlik organ, see ei ole valitsus, kes korraldab, käseb, suunab ja karistab. Volikogu on omavalitsus üksuse esindusorgan, mitte igat pisiasja kontrolliv ja kahtlustav liikmeskond ja sellest peaksime aru saama. Kas volikogu liikmena on oluline otsida õigekirjavigu, targutada teemal - kas kasutada mõistet „kaks“ või „kuni kolm“, kas istungi ajal surfata arvutis ja läkitada oma elektroonilisi arvamusavaldusi, mis halvustavad võimulolijaid, otsides kaastunnet kui märter, igal moel tuhnida pisiasjades ja nautida teiste eksimusi parajalt parastades.

Vastuseis sünnitab vastuseisu ja hea tahe võidab võõra väe. Kaua me võitleme ja end narriks teeme oma valijate ees, millal me hakkame tööle, kui aina blokeerime ja venitame ja naudime muigelsui väsimusest ümberkukkuvaid ettekandjaid.

Ma olen palju suhelnud ja mul on kahju, et volikogu enamikust liikmetest tekitatakse arvamus kui saamatutest, mitte midagi teadvatest ja rumalatest inimestest, kes ei tea valla juhtimisest midagi. Jah, tõesti me ei tea paljusid detaile, mis teile on teie juhipositsioon andnud, kuid meile pole antud ka tavapärast 100 päeva sisseelamiseks.