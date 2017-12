Vallavolikogu liikme Kaupo Kutsari avaldus

Huvitav, kuidas toetab valitsemiskulude kokkuhoidu nelja abivallavanema ametikoha loomine või siis plaan palgalise volikogu esimehe kõrvale valida kolm tasustatud volikogu aseesimeest? Oleme ausad – isegi teise aseesimehe koht on rohkem auamet, kui sisuline vajadus.

Tahan küsida, kuidas vallaelanikele selgitada, et volikogu liikmetele tasude määramisel oli hääletusel ka eelnõu, mis arvestas volikogu liikmete tegelikku osalemist komisjonide- ja volikogu töös. Kuid volikogu Keskerakonna ja Reformierakonna enamuse arvates on parem maksta tasu volikogu liikmetele volikogus osalemise eest, mitte reaalse töö eest volikogu komisjonides, kus dokumente ette valmistades toimub teemade sisuline arutelu. Paistab, et võimuliidule on mugavam, maksta volikogu liikmetele 150 eurot volikogus käe tõstmise eest ehk järelikult on parem, kui volikogu liige käib ainult volikogus vallavalitsuse ettepanekuid kiitmas ja kinnitamas. Õiglane oleks jagada see summa komisjonitöös ja volikogus osalemise vahel.

Ennekuulmatu on olukord, kus volikogu esimehe ametikohaga kaasnevad ka seadusega mitte lubatud õigused: „Volikogu esimehel on õigus eelarvevahendite olemasolul maksta volikogu liikmetele muid tasusid või hüvitusi.“ Teoreetiliselt annab see punkt volikogu esimehele õiguse valla rahadega volikogu liikmetele valikuliselt meelehead teha ehk suunata hääletamist volikogus.

Eelmisel volikogu istungil ma tungivalt toonitasin, et „Kohaliku omavalitsuse korraldamise seadus“ volikogu esimehele sellist võimalust ette ei näe, mind toetas veel Kalev Härk. Kuid vaatamata sellele, jäi see ebaseaduslik õigus volikogu liikmete tasustamise korda.

Usun, et meie vallas peaks olema juriidilist kompetensi selliste vastuolude mõistmiseks, kuid ju siis oli tahtmine isiklikult meelehead valmistada teadmistest suurem.

Küsisin antud kõsimusele arvamust õiguskantslerilt. Tema vastus kinnitab minu ja Kalev Härgi eelmisel istungil toodud seisukohtasid.

Nimetatud tasu ja hüvituse suuruse ning maksmise korra võib kehtestada üksnes volikogu, see kuulub tema ainupädevusse. See tähendab, et volikogu ei saa selle küsimuse otsustamist kellelegi edasi volitada ega diferentseerida meelevaldselt ja ebaselgelt, nimetades tasu määra näiteks muuks tasuks.

Siin on oluline vahe – volikogu esimees juhib volikogu, kuid volikogu kinnitab korra, millest nähtuks, kellele, mille eest, kui palju ja kuidas volikogu tasu ja hüvitust maksab – ei midagi meelevaldset.

Rahva rahaga meelehea valmistamine on mingites riikides võimalik, kuid Eestis korraldab, kutsub kokku ja juhatab volikogu istungeid, korraldab nende ettevalmistamist ja vajadusel esindab valda vastavalt seadustele valla kõige tähtsam inimene - volikogu esimees.

Neljapäeva õhtul, peale pikka ja sisukat komisjoni istungit, lugesin Delfist hiljuti Tallinnas käinud Kataloonia näitleja Sergi Lópezi mõtet, mis mind väga sügavalt mõtlema pani: „Seadus peaks tooma inimestele õiglust, mitte otsustajatele võimu.“

See lause võiks olla kirjutatud isegi volikogu seinale.