Küünalde põletamisel pööra tähelepanu ohutusele

Küünalt ostes lähtu kõigepealt sellest, kus on plaan küünalt põletada – kas toas või õues, sest väljas põletamiseks mõeldud küünalt ei tohi kasutada siseruumides. Välitingimustesse mõeldud küünla põlemine on toas liialt intensiivne ja seega ohtlik.

Poes müüdavatel küünaldel on ohutusjuhised, mis on esitatud küünla pakendil kas piktogrammidena või sõnaliste selgitustena, et oskaksid küünlaga ohutult ringi käia. Tutvu kauba märgistusega ning tee enda jaoks õige valik. Kui sul tekib küsimusi küünlal olevast märgistusest arusaamisel, pöördu müüja poole. Müüja kohustus on sulle selgitada märgistusel olevat.

Tavakauplustest saadavate küünalde kõrval on populaarseks saanud ka käsitööküünlad, mida tehakse kas endale, kingituseks või müügiks. Taoliste küünalde puhul tuleb olla eriti ettevaatlik ja tähelepanelik.

Tihti lisatakse käsitööküünaldele kaunistuseks taimi või muid materjale, et muuta see ilusamaks, ent kui leek jõuab kaunistusteni, võivad need materjalid süttida. Kaunistusmaterjale kasutatakse nii küünla sees, näiteks geelküünla puhul, kui ka küünla välispinnal, mil lisatakse paelu, tekstiili või kunstmaterjalist kaunistusi.

Nii nagu ei tohi tavalist küünalt asetada tuleohtlikule pinnale, tuleb ka käsitööküünla puhul tähelepanu pöörata materjalile, mille sisse küünal on pandud. Kas see on ikka kuumakindel? Kui tekib kahtlusi, kas ostetud või kingiks saadud küünla põletamine on ohutu, tasub parem jätta küünal põletamata ning kasutada seda lihtsalt dekoratsioonina riiulil.

Tea, et: