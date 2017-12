Kagu-Eesti teedel valitseb laupäeval jäiteoht

Varahommikul olid põhimaanteed ja suuremad tugiteed enamasti soolaniisked või -märjad ning mõnel pool esines härmatist. Peamiselt Virumaal ja Kagu-Eestis sajab kohati lund ning teedel on lumiseid lõike. Peale lääneranniku on temperatuurid kõikjal miinuspoolel.

Ilmaprognoosi kohaselt jõuab laupäeva ennelõunal saartele lörtsi- ja vihmasadu, mis laieneb kiiresti mandrile ning muudab teeolud taas keeruliseks. Sisemaal tuleb sadu lume ja lörtsina, õhtul läheb see lääne poole üle vihmaks. Õhutemperatuur hakkab tõusma ja äiteoht on suur.

Maanteeamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et maanteekiirusel tehtav möödasõit vastassuunavööndis on ohtlikem manööver liikluses. Möödasõidul talvetingimustes on ka külglibisemisse sattumise oht tavalisest suurem.