Päästjad said kaks väljakutset seoses toidu kõrbemisega

Päästjad käisid kella ühe ajal öösel Mikitamäe külas ja varahommikul kell 05.23 saadi väljakutse Võru linnas Kreutzwaldi tänav 56b.

Päästjad kutsuti välja Mikitamäe külla Soelaane tänavale. | FOTO: Arved Breidaks

„Manitseme pühade ajal toiduvalmistamisel ettevaatlik olema, et pliidi lähedal ei oleks näiteks rätikuid või pajalappe ja et inimesed ei jätaks magama minnes potte-panne tulele,“ rääkis Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik. „Pühade ajal on selliseid väljakutseid rohkem, pahatihti on need seotud ka alkoholiga.“