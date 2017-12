Peaminister on saanud paarsada jõulukaarti

Kaarte saabub aga juurde, sest valitsuskommunikatsiooni direktori Urmas Seaveri sõnul jõuavad kaugemalt saadetud kaardid tavaliselt kohale hilinemisega.

Omavalitsused on alati olnud nobedad õnnitluskaarte saatma. Õnnitlused Narvast ja Tallinnast on kohal. Kohal on ka presidendi kaart. Ratasele on teiste hulgas saatnud jõulukaardi ka Suurbritannia peaminister Theresa May.

Jõulurahu soovis peaministrile Tallinna Toomkool. Omaette nurgake Stenbocki maja aknalaual on lasteaedade päralt. Meisterdamisega on nii lapsed kui ka õpetajad vaeva näinud.