Õpetaja töötasu alammäär tõuseb 1150 euroni

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, et ministeeriumi üks olulisemaid prioriteete on õpetajate palgatõus ja uue aasta eelarves on palga alammäära tagamiseks planeeritud 228 miljonit eurot. «Lisaks ministeeriumile panustavad ka kohalikud omavalitsused õpetajate palkadesse, mis tõstab õpetajate keskmise töötasu 1380 euroni,» lisas minister.

Õpetaja töötasu alammäär suureneb võrreldes 2017. aasta 1. jaanuariga 100 eurot ehk 15 protsenti, praegu on õpetaja töötasu alammäär 1050 eurot kuus.

Minister lepib õpetajate töötasu alammääras kokku läbirääkimistel, millest võtavad osa õpetajate registreeritud ühendused ja kohalike omavalitsuste üleriigiliste liitude esindajad.