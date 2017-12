Valgas puhkes põleng seitsmekorruselises hoones

Põleng oli kunagises raudtee administratiivhoones, mille küljes asub ka madalam sööklaosa. Juba aastaid kasutuseta olev seitsmekorruseline hoone asub Valga Depoo kontorihoone kõrval.

Kohale sõitsid päästjad Valga ja Tõrva komandodest, samuti Karula vabatahtlikud. Kokku saabus sündmuskohale neli päästesõidukit.

Hoonest tuli omajagu suitsu, leeki aga näha polnud. Et teha kindlaks, mis täpsemalt majas toimub, moodustati kaks kahemehelist suitsusukeldumislüli, kes hoonesse sisenesid.

"Selgus, et kahes ruumis põlevad praht ja ukseraamid," andis teada päästetööde juht. "Inimesi majast ei leitud."

Tõrva komando meeskonnavanem Kalev Mäekalle selgitas, et sellistel puhkudel ongi põlengu likvideerimisel kõige olulisem roll just suitsusukeldumisvarustuses päästjatel - teiste põhiroll on eelkõige julgestamine.

Samuti on oluline roll neil, kes nii-öelda pumba juures ehk tagavad voolikuliinide töö. Mäekalle sõnul mahub pääste põhiautosse ligi 3 tonni vett, paakautosse aga tunduvalt enam. Masinad on seejuures pidevalt võimsamaks muutunud.

Mäekalle avaldas arvamust, et põlengu põhjustas süütamine. "Praegu ju koolivaheaeg ja poisikestel hakkas tõenäoliselt igav." Tõepoolest, kuigi majal ripub sisenemist keelav silt, mis lisaks teatab ka varinguohust, on majja võimalik pääseda mitmelt poolt.

Päästetööde juhi sõnul kergendas päästetöid see, et tegu on kivist hoonega, kus tule levik mõnevõrra aeglasem. Ka pole hoones elektrit.

Päästjad on saanud pühade ajal väljakutseid mitmelt poolt Lõuna-Eestist. Tõrva päästjad kiirustasid seejuures sündmuskohale otse eelmiselt väljakutselt. Nimelt tuli neil abistada kiirabi puusatraumaga patsiendi transpordil 3. korruselt kiirabiautosse Tõrva vallas Hummulis.