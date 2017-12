Piirilt saadeti tagasi lekkiv veok ja kahtlane lätlane

Luhamaa piiripunktis leiti pühade perioodil kokku kümnest sõidukist Eestis keelatud antiradar, vahendas PPA Lõuna prefektuuri pressiesindaja. Seadeldised konfiskeeriti.

23. detsembril pandi Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemisel tee kinni Läti Vabariigis elaval, kuid määratlemata kodakondsusega 31-aastasel mehel, kelle suhtes on Eesti kehtestatud viieks aastaks sissesõidukeelu. Mees saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

25. detsembril kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis Venemaa veokit Scania ning avastasid, et sõidukil on ülemäärane õlileke, puudub summutitoru ja amortisaator on lõtkuga. Kuna sõiduk ei olnud tehniliselt korras keelati sel Eestisse siseneda ja masin suunati tagasi Venemaale.