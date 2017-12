Antsla rändkauplus lõpetas oma sõidud

„See on pikalt teada olnud, et me selle teenuse aasta lõpus sulgeme,“ on Antsla TÜ juhataja Roman Provotorov varem Lõuna-Eesti Postimehele öelnud. „Buss on tehniliselt väga vananenud.“

Rändkauplusena kasutatav 31 aastat vanal Mercedes bussil on läbi aastate vahetatud välja erinevaid osi, sealhulgas käigukast, kui veoki kere oli juba sedavõrd roostes, et sõiduk tuleb maha kanda.

Uue rändkaupluse ostmist ühistu ei plaani, sest selle maksumust ei oleks võimalik tagasi teenida. Lavka pidamine annab vaid kahjumit, mida on Võrumaa omavalitsused aidanud ühistul katta. Uue bussi ostmine oleks aga liiga suur väljakutse.

„Täisvalmiduses buss maksab 400 000 eurot,“ ütles Provotorov. „Meil pole võimalik investeerida valdkonda, mis tagasi ei too.“

Antsla TÜ rändkauplus teenindas Antsla, Urvaste, Varstu, Mõniste, Sõmerpalu, Rõuge, Sangaste, Tõlliste, Taheva ja Karula valla inimesi.