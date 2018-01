Võrumaa arenduskeskus alustas tööd

Võrumaa arenduskeskus täidab alates 1. jaanuarist järgmisi ülesandeid: maakonna arengu kavandamine ja suunamine, maakonna võrgustikutöö (sealhulgas kohalike omavalitsuste vahelise koostöö koordineerimine), piirkonna turundamine, maakondlik väliskoostöö, kohalike omavalitsuste vahelise koostöö koordineerimine, maakondliku turvalisuse nõukogu töö juhtimine ja koordineerimine, rahvatervise ülesanded, maakonna kultuurikorraldus, maakonna haridusürituste korraldamine, siseriiklike toetusprogrammide (kohaliku omaalgatuse programm, Vene föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimine, regionaalsete investeeringutoetuse programmi maakonna projektide prioriteetsuse hindamine) rakendamine ja korraldamine, Europe Direct Võru teabekeskuse ülesanded.

Arenduskeskuses jätkuvad info-, nõustamis- ja koolitusteenused ettevõtetele, vabaühendustele ja kohalikele omavalitsustele. Sihtasutus viib ellu noorte ettevõtlikkusega seotud tegevusi Võru maakonnas. Samuti jätkab arenduskeskuses tööd Võrumaa turismiinfokeskus, mis jagab linna ja maakonna külalistele turismiinfot vaatamisväärsuste ja turismiteenuste kohta, tegeleb maakonna turismiarenduse ja turismitrükiste koostamisega.

SA Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ütles, et arenduskeskuse loomisega on koondatud maakonna arendustegevus ühte organisatsiooni, millega on loodud eeldused ühtse piirkondliku visiooni loomiseks ja selle poole liikumiseks. "Samas on vähendatud erinevate arendustegevuste killustatust ning dubleerimist," lausus Toots.

Võrumaa arenduskeskuse koosseisus on 16,7 töökohta ja selle tegevuskoht on endine maavalitsuse hoone Võru linnas aadressil Jüri tänav 12. Lähema kuu jooksul korraldatakse ümber arenduskeskuse kommunikatsioonivahendid: kujundatakse uus koduleht, sümboolika, kontaktinformatsioon. Hetkel kehtivad kontaktid on leitavad veebilehelt vaa.ee.