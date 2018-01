Toidu müük veebis nihkub luubi alla

Toidu müümine interneti kaudu on kiiresti arenev valdkond ning ka enamik suuremaid toidukaupade kette pakuvad juba võimalust neti teel toitu koju tellida. VTA on tuvastanud, et veebipoodides esitatav toidualane teave ei ole sageli piisav ning nõuetekohane. Näiteks puudub tihti teave toidu koostisosade, sealhulgas allergeenide kohta.

Esineb ka juhtumeid, kus veebis toidu müügiga tegelevad ettevõtjad ei ole oma tegevusest VTAd teavitanud. Seda tuleb aga kindlasti teha. Selleks tuleb esitada majandustegevusteade.

VTA on koostanud abistava juhendi, mille alusel saavad toidu müüjad oma kaugmüügi kanalid ka ise üle vaadata ning nõuetele vastavusse viia, et tarbijad saaksid enne ostu sooritamist toidu kohta vajaliku teabe.