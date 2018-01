Politsei otsib Pärnumaal kadunud 27-aastast Simo

1. jaanuaril kella 17.17 ajal sai Häirekeskus teate Reiu sillalt vette hüpanud mehest. Teatajaks oli mehega kaasas olnud tuttav, kelle sõnul jättis 27-aastane Simo oma dokumendid Reiu sillale ja hüppas sealt vette. Meest otsisid jõest sama päeva õhtul nii päästjad kui ka politsei. 2. jaanuaril otsis politsei meest skuutriga Reiu jõe suudmest kuni Pärnu kesklinna sillani ja kontrollis jõekaldaid. Lisaks otsiti Reiu jõe suudmest ülesvoolu. 3. jaanuaril kontrolliti Reiu jõe suuet sonariga. Otsingud pole tulemust andnud.

Simo telefon on välja lülitatud, ta ei ole läinud tagasi oma Pärnus asuvasse koju, samuti ei ole ilmunud tööle. Politseile teadaolevalt ei ole ka Simo sõbrad ega lähedased teda pärast 1. jaanuari näinud.

„Otsisime meest mitu päeva aktiivselt jõest ja jätkame selle kontrollimist. Siiski kaalume ka teisi versioone ja kasutame erinevaid võimalusi tema leidmiseks ja toimunud sündmuse kohta info kogumiseks,“ ütles Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Erik Rand. „Kui keegi omab infot Simo võimaliku asukoha kohta või nägi pealt 1. jaanuari õhtul Reiu sillal toimunut, siis palun andke sellest teada telefonil 5323 1473,“ lisas Rand.

Simol on lühike soeng, ta on pikka kasvu ja kõhna kehaehitusega. Kadumise hetkel oli tal seljas must jope, sinised teksapüksid ja valged spordijalatsid. Parema käe nimetissõrmes võib ta kanda Pärnu Koidula Gümnaasiumi sõrmust.