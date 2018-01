Andrus Vaarik tutvustab parimat meelelahutust

«Mul pole tegelikult midagi karta ja miks mitte kõigest avameelselt ja valehäbita rääkida. Oleme siin maailmas ju esimest korda ja me ei tea ise ka, mida ja kuidas teha. Olen esimest korda eestlane, esimest korda olen ma isa. Ma pole harjutada saanud. Ma kirjutan oma elu ühe jutiga puhtandina valmis. Aga see ei tähenda, et elu ei võiks lõbus olla. Elu on parim meelelahutus! Pärast surma jõuab mossitada küll,» selgitas ta.

See ei ole valmis tekstiga etendus, vaid sünnib igal õhtul uuesti. Publikul on võimalik näitlejaga kaasa rääkida ja küsimusi esitada, mis toob ootamatuid pöördeid ja lõpptulemus on alati erinev. Nalja saab muidugi ka, nagu alati Vaariku puhul – hoolimata sellest, et ta seekord Ivan Oravana rahva ette ei astu.

Andrus Vaarikut näeb Valga kultuurikeskuses 18. jaanuaril.