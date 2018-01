Spordisõbrad saavad vaheldumisi joosta ja ujuda

SwimRun on üle kogu maailma populaarsust võitev multispordiala, mille käigus tuleb korduvalt läbida ujumis- ja jooksuetappe. SwimRun võistluse muudab põnevaks asjaolu, et võistlejatel tuleb kogu vajaminev varustus endaga kaasas kanda ning etappide vahepeal ei toimu näiteks triatlonile omast riiete ega inventari vahetust.

Ühtlasi on SwimRun mõnus vaheldus ning treeningvõimaluseks multisportlastele, kes tahavad ennast proovile panna ujumis- ja jooksuvõistlusel.

Pühajärve SwimRun Baltic Challenge põhivõistluse pikkus on 12km ja see kulgeb päripäeva ümber Pühajärve. Põhivõistlusel on kokku kümme jooksuosa ja kümme ujumisdistantsi. Põhivõistlusele lisandub 2km pikkune lastevõistlus ja 3,5km pikkune lühivõistlus.

Võistlus on osa 13.–14. juulil 2018 Pühajärvel toimuvast Pühajärve Swim&Run Weekend programmist, mille käigus toimuvad 13. juuli õhtul Eesti meistrivõistlused aquatlonis ja 14. juulil Pühajärve avaveeujumisvõistlus.

Pühajärve Swim&Run Weekend 2018 peakorraldajad on Eesti Multispordi Liit ja spordiklubi Meie Liigume.