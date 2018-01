Riigikogus on kõne all maapoodide tulevik

Arutelu ajend on Eesti Väikekaupmeeste Liidu märgukiri «Maapoodide kaitseks koguti 31 000 allkirja», milles avaldatakse muret maapoodide säilimise üle.

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles, et komisjonile saadetud märgukirja maapoodide säilimisega seotud küsimustes arutati 23. novembril toimunud istungil tubakaseaduse muutmise seaduse menetlemise käigus.

Istungil selgus aga, ja seda tõdesid Küti sõnul ka komisjonil osalenud Eesti Väikekaupmeeste Liidu esindajad, et märgukirjas toodud mured jäävad eelkõige maaelu-, majandus- ja rahanduskomisjoni valdkonda. Seetõttu otsustas sotsiaalkomisjon kokku kutsuda nende komisjonide ühisistungi.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et maapoodnikel on mitu murekohta: piirikaubandus, salakaubandus, aga ka regionaalne koondumine tõmbekeskustesse. «Tänasel istungil saavad maapiirkondades poode pidavate kaupmeeste esindajad rääkida kõigest, mis maapoodide tulevikku ohustab, ning komisjonide liikmed olukorrast tänuväärse ülevaate. See aitab meid omakorda lähemale võimalike lahenduste leidmisele.»

Tänasele istungile on kutsutud Eesti Väikekaupmeeste Liidu, Kaupmeeste Liidu, sotsiaalministeeriumi, rahandusministeeriumi, maaeluministeeriumi, maksu- ja tolliameti, tarbijakaitseameti, politsei- ja piirivalveameti, konjunktuuriinstituudi ja COOP Eesti esindajad.