Päästjad valimistusid tulekahjuks reageerima

Valvevahetuse päästjad tutvusid neljal päeval lähemalt objektide kontaktisikutega, territooriumi ja hoonete käiguteedega, eriohtudega nagu gaas, kütus, elekter, tehnoloogiad, kustutusvee saamise võimaluste ning muu taolisega.

KEIK-i ja päästeameti koostöös teoks saavad objektidega tutvumised valmistasid päästjaid ette ning muudavad nende töö võimaliku tulekahju puhkemisel, kus iga võidetud minut on määrava tähtsusega, palju lihtsamaks.

„Kahjustuste ära hoidmiseks on sama oluline põlengu varajane avastamine, et päästjate saabumise ajaks tuli liiga suureks ei oleks paisunud,“ täiendas Võrumaa päästepiirkonna juhataja Kaino Zilmer. „Selleks kasutatakse suuremates ettevõtetes erinevaid tulekahju varajase hoiatuse süsteeme, tänu millele avastatakse põleng heal juhul juba nii vara, et päästjad sekkuma ei peagi.“

KEIK-i territooriumil Võrus on 14 erineva kasutusalaga hoonet, millede ruumipindala kokku on 31 800 m2. Kokku tegutseb KEIK-is ligi 70 erineva taustaga ettevõtet.