Soojad riided selga: nädalavahetusel on oodata kuni 10 miinuskraadi

"Nädalavahetuse ilm ei ole Eesti kliimas elavatele inimestele kuidagi ohtlik ja mingeid eraldi ettevalmistusi ei nõua, kuid tuleks järgida talvise riietumise reegleid. Võibolla lapsevanemad tuletaks oma lastele meelde, et sellise ilmaga on lastel ja noortel ka müts, sall ja kindad siiski kohustuslik riietuselement," ütles Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas BNS-ile.

Alajahtumisega tegeleb kiirabi aastaringselt ja suur külm seda sageli otseselt ei mõjuta. "Alajahtumise sagedasemad põhjused on alkoholijoobes tänavale jäämine ja haigushoog või trauma, mis on üksi elavat inimest ootamatult tabanud, ning seetõttu ei ole ta võimeline tuba kütma või riideid selga või peale panema. Sageli mõlemal juhul kaasneb ka erinevate eritiste tõttu keha märgumine, mis kiirendab alajahtumist. Arusaadavalt on protsess seda kiirem, mida külmem on keskkond," tõdes Adlas.

"Nii et ka eeloleval nädalavahetusel peaks näiteks peole minnes hoidma sõpradel silma peal ja mitte jätma väsinud kaaslast õue üksi puhkama," lisas Adlas.