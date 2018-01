Zeto Jalmar Vabarnast sai Põlvamaa kultuuripärl

Põlva kultuuri- ja spordikeskuses reede õhtul toimunud galal autasustati lõppenud aasta silmapaistvamaid Põlvamaa sportlasi ja kultuuriinimesi. Saatuse tahtel on aga mitmest laureaadist, kes veel läinud aastal esindasid Põlvamaad, saanud haldusreformi järel hoopis Võru maakonna elanikeks; kaasa arvatud Setomaa vallas elav kultuuripärl Jalmar Vabarna.

See on siis minu Põlvamaa check-out

„Ma viibisin läinud aastal 4,3 kuud välismaal ja elasin seega tihedat hotellielu,“ rääkis Vabarna oma tänusõnavõtus. „Igal hommikul, kui hotellist lahkusime, toimus check-out [väljakirjutamine]. See on siis minu Põlvamaa check-out. Aga oleme ikka rõõmsad, sest ma jään ikka põlvamaalaseks. Treski küün, Värska on minu jaoks hinges ikka Põlvamaa.“

Lõppenud 2017. aasta oli Jalmar Vabarna jaoks mitmes mõttes meeldejääv. Lisaks paljudele väliskontsertidele jäi eelmisesse aastasse ka uue kontserdipaiga, Treski küüni, esimene suur hooaeg ning plaanid on veelgi suuremad.

„Treski küüni esimene suurem hooaeg on tehtud ja sel aastal tuleb veel suurem hooaeg,“ lubas Vabarna Lõuna-Eesti Postimehele.

Järgmine hooaeg küünis stardib avakontserdiga 1. juunil, kui püünele astub 15. juubelit tähistav ansambel Zetod, kellel on märtsis välja tulemas uus album. Suvesse mahub ka kaheksa etendust Taarka pärimusteatrilt ning hulk kontserte. Joone tõmbab Treski küüni suvele alla Justament 25. augustil.

Jalmar Vabarna ise jätkab aga oma maailmavallutusplaani ning peagi seisavad ees kontserdid Šveitsis ja Sloveenias, mis on talle järjekorras vastavalt 32. ja 33. maailma riik, kus üles astuda.

Põlvamaa parimad spordis ja kultuurielus

Kultuuripärli tiitli üleandmisele eelnes Põlvamaa tublide terviseedendajate, sportlaste ja kultuuriinimeste tunnustamine eelmisel aastal kordasaadetu eest.

Põlvamaa tervisetegu – Piret Palmi projekt „Terve noor on terve tulevik“, Ahja vabaaja- ja noortekeskus;

Põlvamaa tervisesõbralik organisatsioon – Räpina lasteaia „Vikerkaar“ tervist edendava lasteaia meeskond ning selle eestvedaja Gerli Liiva;

Põlvamaa tervisedendaja – Maret Salonen;

Põlvamaa sportlikuim perekond – perekond Jakobson Põlva vallast Lutsu külast. Peresse kuuluvad isa Erko, ema Liisi, lapsed August (11-aastane), Hele (9-aastane) ja Manivald (7-aastane);

Põlvamaa spordi toetaja – Põlva tarbijate ühistu ja AS Värska Vesi;

Põlvamaa parimad sportlased

Aasta naine – Daisy Kudre suusaorienteerumine (Värska orienteerumisklubi Peko);

Aasta mees – Andero Lusbo, motokross (Kagu Motoklubi);

Aasta seenior – Reet Johanson, orienteerumine, (orienteerumisklubi Põlva Kobras);

Aasta võistkond – Põlva Serviti käsipallimeeskond [Serviti käsipallimeeskond on selle tiitli saanud nüüd juba 21 aastat järjest];

Aasta neiu – Doris Kudre, suusaorienteerumine (Värska orienteerumisklubi Peko);

Aasta noormees – Karel-Sander Kljuzin, orienteerumine (Värska orienteerumisklubi Peko);

Aasta noortevõistkond – Põlva spordikooli käsipallimeeskond, A-vanuseklass;

Aasta treener – Kalmer Musting (Põlva käsipalliklubi Serviti);

Kultuurkapitali ja Põlvamaa ekspertgrupi aastapreemiad 2017

Aasta Tegu kultuuris – Intsikurmu Festivali 2017 korraldamine, Munalinn MTÜ.

Aasta Tegu spordis – spordiklubi Serviti Mammaste suusaradade tegemine ja korrashoid;

Aasta Tegija kultuuris – Külliki Arjokesse laste ja noorteaasta tegevuste eest;

Aasta Tegija spordis – Priit Nurmoja orienteerumisteisipäevakute 42. hooaja eestvedamise eest;

Kultuuri elutööpreemia – Maire Pedras;

Spordi elutööpreemia – Heino Saal.