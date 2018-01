Öö toob korralikku talvekülma

Ööl vastu pühapäeva on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 1-6 m/s. Külma on 5-10, Ida-Eestis kuni 13 kraadi. Rannikul on kohati vaid 2 kraadi külma.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 2-5 m/s. Lainekõrgus on jäävabas osas kuni pool meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on mõõdukast heani. Külma on 7-9 kraadi.

Pühapäeva päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-10 m/s. Külma on 3-7 kraadi, rannikul kohati 1 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja kagutuul 3-5 m/s. Lainekõrgus jäävabas osas kuni pool meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus ulatub mõõdukast heani. Külma on 5-7 kraadi.