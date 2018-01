Nobenäpud kingivad juubeliaastal sündinutele kudumi

«See on äärmiselt äge ettevõtmine. Mina tegin 26 kingitust ja minu ema neli. See on tore algatus. Kutsun kõiki, kel käsitööd teha meeldib, beebidele mütse ja sokke kuduma, heegeldama või õmblema,» sõnas Jane Patlep.

Kõik saavad panuse anda

«Arvan, et reklaami jäi eelmisel aastal väheseks ja paljud käsitööharrastajad ei saanud sellest ettevõtmisest teadagi. Olen nüüd ka ise infot aktiivselt levitanud ja saanud juurde inimesi, kes mütse ja sokke koovad. Juba lähiajal on tulemas pakk kingitustega näiteks Tartust. Teen ka ise näputööd ning Janegi on lubanud jätkata,» lisas Mandel ja avaldas lootust, et küllap saavad nad vajaliku arvu esemeid tulevastele Valga titadele kokku küll.