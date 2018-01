Maanteemuuseum plaanib ehitada klaasist auto

Muuseumi juhataja Kadri Valneri sõnul peaks uus masinahalli hoone valmima mais, selleks ajaks peab olema valmis ka näituse projekt. «Kui meile välku sisse ei löö, saame näituse avada aasta lõpus või järgmise aasta alguses,» ütles Valner.

Tema sõnul tahetakse uuenev muuseum teha inimestele võimalikult huvitavaks ja luua ka atraktsioonid, milles külalised saavad ise osaleda. «Samas säilitame ajaloolise mõõtme, sest eksponaatide ees peab säilima teatud aukartus,» lisas Valner, pidades silmas eksponaate, mis jäävad piltlikult öeldes nööri taha.

Klaasauto ja kokkupõrke simulaator

Muuseumi üheks tõmbenumbriks võiks Valneri sõnul kujuneda läbipaistev auto. «Kui tervishoiumuuseumis on selle alguspäevadest alates klaasnaine, siis meie tahame teha klaas­autot,» rääkis Valner. «Et inimene näeks tegelikult auto sisse, mis selle käima paneb ja millised protsessid seal toimuvad.» Praegu on projekt tema sõnul paberil ja töö käimas.

Uuele näitusele tuleb ka eri kiiruste ja kokkupõrke simulaator. See peaks Valneri sõnul olema vähemalt nelja inimest mahutav masin, mis tekitab võimalikult tõetruu kokkupõrke efekti.

Euroopa autokatsetajad pakkusid sellise simulaatori ehitamist muuseumile enam kui miljoni euro eest. Kohalike meistrite abil loodetakse see aga valmis teha sadu kordi odavamalt.

Ernesaksa Pobeda ja Ford Sierra

Valner ennustab, et turismimagnetiks saab ilmselt ka Gustav Ernesaksa Pobeda.

«Ernesaks oli amatöörina väga tugev filmioperaator ja leidsin filmiarhiivist kaadreid, kus peal nii ta ise kui tema Pobeda,» rääkis Valner, kes plaanib mõned fragmendid neist filmidest tuua ka näitusele. «Muu hulgas on jäädvustatud, kuidas Ernesaks käis oma Pobedaga Juhan Smuulil külas. Üks auto võib seega endas peita ka osakest kultuuriloost.»

Kadri Valner, maanteemuuseumi juhataja

«Tahame üheks eriliseks eksponaadiks muuta ka üheksakümnendate aastate alguses Eestis legendiks muutunud Ford Sierra,» rääkis Valner. «Sierra võib kujuneda paljudele 40.–50. eluaastates meestele suureks äratundmisrõõmuks.» Eestis sõidukorras Sierrat tema sõnul ei leitudki, selle ostmiseks tuli sõita ühe eraomaniku juurde Soome.

Miks auto kohe seisma ei jää?

Masinahalli tuleb autoajastu näitus koos mehaanika kuldreeglite tutvustamise, liikluskasvatuskeskuse ja liikluskeskkonna väljapanekuga. Maanteemuuseum hakkab pärast uuenduskuuri koosnema kolmest osast, millest keskmine osa on köetav ja külastajatele aasta ringi avatav.

«Selgitame külastajale mehaanika kuldreegleid. Näiteks seda, miks auto kohe seisma ei jää, kui jalaga pidurile vajutad,» rääkis Valner. «Seletame seda eri tasanditel, et sellest saaks aru nii väike laps kui ka täiskasvanud inimene, kes võiks füüsikast juba üht-teist teada.»

FOTO: ESKIIS: MAANTEEMUUSEUM Maanteemuuseumi keskmine osa on projekteeritud nii, et kõik eksponaadid saab vajaduse korral lükata seina äärde või selle taha. Nii saab muuta ruumi 200kohaliseks konverentsi- või teatrisaaliks.

Valneri sõnul räägitakse muuseumis kiirendusest, kiirusest, hõõrdetegurist ja muudest mehaanika kuldreeglitest. Juttu tuleb ka sellest, kuidas need reeglid tee peal väljenduvad: miks on vaja hoida pikivahet ja millised jõud mõjutavad inimest, kui auto kraavi lendab.

«Soovime inimesele näidata, et igal tema liigutusel on teel sõites oma tulemus ja tagajärg,» lisas Valner. «Et ta suudaks pärast muuseumi külastamist enda jaoks täpsemalt lahti mõtestada, milline on tee peal liigeldes tema roll.»

Läbipaistvad juurdeehitised

Masinahalli kahele küljele tulevad juurdeehitised. Ühel pool näidatakse, kuidas auto on muutunud luksusesemest igapäevaseks tarbeasjaks ja kuidas see on ümber kujundanud inimeste elu ja hoiakuid. Teisel pool asuvasse juurdeehitisse tuleb restaureeritud tee-ehitusmasinate väljapanek.

Tartu–Pihkva kunagise postitee ääres asuva maanteemuuseumi külastajate arv on olnud keskmiselt 35 000 kuni 37 000 inimest aastas. Eelmisel turismiaastal oli see halva ilma tõttu isegi väiksem. Pärast uue hoone valmimist on Valneri sõnul loota, et külastatavus suureneb 10 000 inimese võrra.

Muuseumi laiendamist toetab enam kui 80 protsendi ulatuses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, ülejäänud raha saadakse maanteeametilt. Liikluskasvatuse keskuse ja autoajastu näituse eelarve on 1,7 miljoni eurot. Keskus on plaanis avada 2018. aasta lõpus, kui maanteeamet peab oma 100. sünnipäeva.