Mis on saanud Võrumaa endistest vallajuhtidest?

Tööväliselt tegelen enamasti kultuurivaldkonnas, käin laulmas ja tantsin rahvatantsurühmas, teen rahvasporti. Aastaid pole jõudnud käsitööd teha, loodan nüüd ka selleks aega leida.»

MEREMÄE VALD

Aivar Luts ootab meelepärast väljakutset

Meremäe viimasel vallavanemal Aivar Lutsul peale Kanepi vallavolikogu liikme ülesannete muid tegevusi praegu ei ole.

«Mõned läbirääkimised tuleviku osas on mul olnud, kuid midagi kindlat seni ei ole. Pole olnud sellist meelepärast väljakutset, mille oleks kohe rõõmuga vastu saanud võtta.

Detsembris ja jaanuaris puhkan. Mul on korter Põlvas ja peale selle maakodu, sõidan sageli kahe koha vahet. Praegu on võimalik rohkem aega veeta oma viieaastase pojaga.»

VÕRU LINN

Anti Allas jätkab Võru linnapeana

Võru linnapeaks tagasi valitud Anti Allase sõnul jätkab linn tänavu suurte investeeringutega.

«Oleme alustanud Kesklinna kooli remondiga, mis peab aasta lõpuks valmis saama. Tehtud on toetuse taotlus Räpina maantee rekonstrueerimiseks. 2018. aasta suurprojekt on keskväljaku täielik rekonstrueerimine. Linna tänavune suursündmus on Eesti suurim lastefestival, kuhu ootame külalisi ka välismaalt.

Isiklikus plaanis katsun rohkem liikuda. Möödunud aasta isadepäeval sai perre võetud hagijakutsikas, kes vajab kogu perelt palju tähelepanu. Nüüd on meil kõigil võimalus ja ka kohustus rohkem värskes õhus liikuda. Mulle on see hädavajalik ja hea vaheldus töörütmist väljumiseks.»

ORAVA VALD

Riina Sabalisk on Võru vallavolikogu liige

Orava senine vallavanem Riina Sabalisk on Võru vallavolikogu liige ja sotsiaalkomisjoni aseesimees. Oma praeguseid tegemisi ja tulevikuplaane ta täpsemalt kommenteerida ei soovinud.

MIKITAMÄE VALD

Aare Poolak tõmbus poliitikast tagasi

Mikitamäe endise vallavanema Aare Poolaku sõnul on ta praegu aja maha võtnud ja vaatab ringi, kuidas asjad paika loksuvad.

«Kui tuleb huvitavaid väljakutseid, siis mõtlen. Sain küll mandaadi ka Värska volikogusse, kuid tõmbusin poliitikast kõrvale, loobusin ja lasin teise inimese sisse. Kui juba aeg maha võtta, siis ka volikogu tööst.

Olen 1994. aastast Põlva jahiseltsi Mäe jahtkonna esimees, jätkan jahinduse arenguga tegelemist. Pojad tegelevad edasi ka mahetootmisega. Talv on adra seadmise aeg, eks näib, mis kevad toob.»

VÕRU VALD

Georg Ruuda on Võru vallavolikogu liige

Võru endine vallavanem Georg Ruuda oli oma tulevikuplaanide avaldamise asjus ettevaatlik. «Olen töötu ja Võru vallavolikogu liige,» ütles ta lühidalt. Ruuda on ka Võru vallavolikogu eelarvekomisjoni esimees.

VASTSELIINA VALD

Raul Tohv juhib ministeeriumi Põlva talitust

Vastseliina endine vallavanem Raul Tohv töötab jaanuarist rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Põlva talituse juhina.

«Praegu on talitusel käsil 2018. aasta tööplaani koostamine. Tegelen töövälisel ajal talu- ja metsahooldustöödega, võtan aktiivselt osa Kaitseliidu tegevusest ja püüan olla hea vanaisa.»

URVASTE VALD

Riho Roon tegeleb lihtsate asjadega

Urvaste endine vallavanem Riho Roon kinnitas, et ta ei tööta praegu kusagil.

«Tegelen lihtsate asjadega, mida olen juba pikka aega edasi lükanud: teen remonti, korrastan oma metsa ja nii edasi. Ühtlasi hoian ennast kursis tööpakkumistega.»

LASVA VALD

Juris Juhansoo tuli Lasvalt Võru valda

Lasva endine vallavanem Juris Juhansoo töötab uuest aastast Võru abivallavanemana majanduse alal.

«Peamine ülesanne on saada uus omavalitsus toimima ning tagada, et vallaelanike elu paraneks. Tegelen ka töökeskkonna loomisega. Võru senine vallamaja on igati sobiv, kuid sissekolimiseks napib valmis kontoripindu. Remondime ruume ja valmistame maja ette, et kõik saaksid endale töökohad ja töövahendid. Samal ajal võtame valdadelt üle objekte ja kaardistame kõike, mida vald hakkab haldama.

Vaba aja täidavad kaks väikest last.»

VARSTU VALD

Rein Ansip on Rõuge vallavolikogu liige

Varstu endine vallavanem Rein Ansip teatas juba eelmise aasta alguses, et töö vallaametnikuna saab temal 2017. aastaga läbi. Ansip on praegu Rõuge vallavolikogu liige.

RÕUGE VALD

Tiit Toots juhib Võrumaa arenduskeskust

Rõuge endine vallavanem Tiit Toots juhib detsembrist Võrumaa arenduskeskust. Tootsile tehti ettepanek asuda arenduskeskuse juhatajaks sihtotsingu teel. Kuigi Toots plaanis pärast Rõuge vallavanema tööd aja maha võtta ja puhata, otsustas ta hiljem pere toel ümber ja võttis ameti vastu.

«Töötan praegu Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liikmena. Asutuse eesmärk on Võrumaa arengu eestvedamine koostöös kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja Võrumaa inimestega.»