Škoda kinnitas kanda rahvaautona

«Kagu-Eesti tipud Toyota ja Škoda on liidrid ka riigi arvestuses,» ütles Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuht Arno Sillat. «Toyota on eesotsas olnud pidevalt, aga Škoda on viimastel aastatel teinud suure tõusu ning viimastel kuudel olnud ka üldises arvestuses liider.»

Autopark vananeb

Aasta jooksul Eestis müüdud enam kui 25 000 uuest sõiduautost ei piisa tema sõnul selleks, et pidurdada Eesti autopargi üldist vananemist. Keskmine Eestis sõitev auto on teel olnud juba 15 aastat, mis on euroliidu üks kõrgemaid näitajaid. «Aga see on Eesti keskmine näitaja,» täpsustas Sillat. «Kagu-Eestis on see mõnevõrra kõrgem – üle 17 aasta.»