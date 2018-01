Raamatukogu võib päästa külapoe sulgemisest

«Meie pood tahetakse kinni panna ja raamatukogu viiakse sinna asemele,» ütles Lõuna-Eesti Postimehe poole pöördunud Peri küla elanik, kes soovis jääda anonüümseks. «Eelmisel aastal suleti maakonnas neli maapoodi. Kas meie pood on nüüd tõesti järgmine?»

«Hetkel seda küll otsustatud ei ole,» kinnitas Põlva vallavanem Georg Pelisaar. Ta on ka Põlva Tarbijate Ühistu nõukogu liige ning rotatsiooni korras sel aastal neljaliikmelise nõukogu esimees.

«Peri pood on nõrgema käibega poodide hulgas. Aga kuivõrd see on pisike ja seal ei ole ka kulude pool väga suur, sest talv on siiani leebe olnud, siis praegu see (võimalik sulgemine – toim) päevakorral ei ole,» ütles Pelisaar ja kinnitas, et pood jätkab tegevust.

Põlva vallavanema Georg Pelisaare sõnul on päevakorral Peri raamatukogu üleviimine teistesse ruumidesse. Põhjus selles, et praeguseks asukohaks olev maja laguneb igast otsast. «Üks variant on viia raamatukogu kauplusega ühte hoonesse. Seal on pool hoonet tegelikult tühi,» sõnas vallavanem.

«See tähendaks, et ka kaupluse pidamine pikemas perspektiivis oleks seal ehk rohkem põhjendatud. Esiteks oleks kulud jagatud ja teiseks külastaksid raamatukokku tulnud inimesed ka poodi – ja vastupidi,» rääkis Pelisaar. «Võimalik, et sellest saab sünergiat, mis mõlemale poole kasulik. Kujutan ette, et see võiks sündida enne järgmist talve.»

Kogukond avas ise poe

Eelmise aasta lõpus suleti Võru ja Põlva vahel maantee ääres tegutsenud kauplus Lemmik. Hoonel on valgel paberil kirjas, et lähim toidukauplus asub Peri külas. See on seitsme kilomeetri kaugusel.

Mullu pani Põlva Tarbijate Ühistu kauplused kinni ka Leevi, Linte ja Ruusa külas. Leevi poega läks nõnda, et mullu jaanipäeval, vähem kui kümme päeva pärast Leevi kaupluse sulgemist otsustasid kohalikud aktiivsed külaelanikud poe ära osta ja uuesti avada. Nii sündiski kogukonnapood, täpsemalt öeldes LEPO ehk Leevi pood. Ettevõtmine sai ka mullu Põlvamaa aasta kodanikualgatuse tiitli.

«Eks selline vaikne ja keerulisem aeg on, aga praegu saame hakkame,» vastas detsembris üks Leevi poe eestvedajatest Aire Ilves-Luht küsimusele, kuidas väikesel maapoel läheb. Riigikogu fraktsioonide jagatavatest regionaalsetest investeeringutest ehk niinimetatud katuserahast on osa ette nähtud ka Leevi poele – uue külmiku soetamiseks 3000 eurot.

Endine kauplus on müügis

«Lintes kavandatakse toimetada, aga Ruusal paraku ei ole siiani leitud kedagi, kes selle poe üle võtaks ja hakkaks seal tegutsema,» märkis Georg Pelisaar. «Hoone on müügis võileivahinna eest, aga tahtjaid siiani pole olnud. Ruusa inimesed on vist leppinud sellega, et lähim kauplus on Leevakul. Sisuliselt on Ruusa kaupluse käive üle läinud Leevakule.» Ruusa kauplusest Leevaku kauplusesse on 6 kilomeetrit.

Endine Ruusa kauplus-söökla poe osa on müügis 6000 euroga. Võimalik on ära osta ka söökla osa, sel juhul on hind kokku poole kallim.