Uus maksusüsteem tekitab pahameelt

Pensionäre, kes oma tulust kaotavad rohkem kui tavalised suurema tulu saajad, on uus süsteem pahandanud kõige enam. Rahul on need, kelle arvele senisest suurem summa laekub – õnneks on neid ka rohkem.

Nende hulka kuulub ka Valgamaa Pensionäride Liidu juht Arne Nõmmik. Tema pension koos töötasuga ei ületa 1200 eurot kuus. «Mina suhtun uude süsteemi väga positiivselt, sest sellest võidavad eelkõige madalama tulu saajad. Neile on lisandunud 20 või 30 eurot suur raha. Nõrgemate toetamine on õige. Keskmist või suuremat tulu saava inimese elustandardit ei mõjuta oluliselt saamata jäänud paarkümmend eurot,» sõnas Nõmmik.

Küll oli ta arvamusel, et selgitustöö võinuks olla parem. «Mõnigi pensionär sai aasta algul pensioni vähem, sest tal oli esitamata tulumaksuvabastuse avaldus. Õnneks ei kao see raha kuhugi, vaid tasaarveldatakse tuludeklaratsiooniga,» nentis Nõmmik.

Tõrva pensionäride seltsi Eluratas esimees Tiiu Vips tööl ei käi ja sai aasta alguses pensioni kätte veidi rohkem kui varem. Siiski on ta seisukohal, et töötavatele pensionäridele, kelle tulu on üle 1200 euro kuus, tehti liiga.

«Meil on pidev töökäte puudus. Ei ole õige, et haritud ja paremat palka saavatel pensionäridel uus tulumaksusüsteem sissetulekuid vähendab. Inimesed on terve elu rüganud ja vanaduspension on auga välja teenitud. Pensionid võiksid ikka olla tulumaksust vabastatud sõltumata sellest, kas inimene töötab või mitte,» ütles Vips.

Lisatulu hädavajalik

Õpetajana töötav pensionär Maret (nimi muudetud) kuulub nende hulka, kes koos pensioniga teenivad üle 1200 euro kuus. «Ma ei tööta, et ratsa rikkaks saada, vaid seepärast, et pension on alla 400 euro. Sellega pole võimalik hakkama saada. Uue tulumaksuseadusega on töötavaid pensionäre solvatud, sest nad kõik on pensioni ausalt välja teeninud.»

Süsteemi keerukust tunnistas ka tema. «Kuigi olen kõrgema haridusega, ei oska ma küll maksuvaba tulu välja arvestada.»

Valga muusikakooli õpetaja Sirje Päss teenib koos pensioniga kuus üle 1200 euro ning on seega samuti kaotajate hulgas. «Positiivne on küll, et paljud madalamat palka saavad inimesed võidavad. Minus aga tekitab uus maksusüsteem pigem pahameelt. Olen terve elu töötanud, et endale elamisväärne elu kindlustada. Pension on 400 euro ringis ning sellega ei saa endale midagi peale söögi ja elamiskulude lubada.»

Kinnisvaramaakler Hans Heinjärv on samuti töötav pensionär, kelle kuu sissetulek jääb 1200 euro kanti. «Kuna mul on kuude kaupa väga erinev sissetulek, ei oskagi maksuvaba tulu summat välja arvestada. Küll järgmise aasta tuludeklaratsiooniga selgub, kas saan tulumaksu tagasi või maksan juurde.»

«Pensionid kuni 500 euroni võiksid olla tulumaksuvabad. Töötatakse ikka põhjusel, et pension on liialt väike. Kui tervis vähegi lubab, teenitakse lisa,» nentis Heinjärv.

Keeruline arvutuskäik