Elumaja korstnas oli tahmapõleng

Päästeameti info põhjal saab igal aastal paarsada tulekahju alguse suitsulõõris süttinud tahmast. Kõik taolised põlengud on võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega.

Kütteperioodi eel ja ajal pea meeles, et Sinu kohustus on hoida hoone korsten ja tahmalõõrid pragudeta ja puhtad. Pliiti, maja- või saunaahju tuleb kütta mõõdukalt. Liigkütmine, eriti külmade ilmade ajal, on hoonete süttimise üks levinumaid põhjuseid.