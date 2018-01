GMP Pühajärve restoranile tuleb külla teater

Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuhi Monika Otrakova info põhjal toimub teatriõhtu koos õhtusöögiga 19. jaanuari õhtul. „Pakume külastajatele kahte ühes – peakokk Koit Uustalu poolt serveeritavat õhtusööki ning suurepärast teatrietendust. Improteatrile omaselt valmib etendus kohapeal ja on inspireeritud Otepääst, lumest ning talvest,“ selgitas GMP Pühajärve restorani juhataja Margus Mäll.

Lisaks õhtusöögile ja teatrietendusele kutsub GMP Pühajärve restoran tutvuma karuskulptuuriga, mis avati Otepää talvepealinna tiitli üleandmise pidustuste käigus 21.detsembril eelmisel aastal. Karu on pronksist, valminud Hollandi meistrite käe all, ning on GMP Clubhotel Pühajärve restorani kingitus Eesti Vabariik 100 raames.