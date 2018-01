Lõuna-Eesti Postimehesse saab kuulutusi anda kolmes maakonnakeskuses

Põlvas tegeleb kuulutuste vastuvõtuga Bürooteenused OÜ, mis asub aadressil Oja 7. Kuulutusi saab seal Lõuna-Eesti Postimehesse anda esmaspäevast reedeni kella 9–17, seejuures on kella 12–13 lõuna.

Endiselt võetakse kuulutusi vastu ka Valgas Vabaduse 38 teisel korrusel. Seal on need oodatud esmaspäevast reedeni kella 9–17, lõuna on ajavahemikul kella 12–12.30.