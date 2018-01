Kas tunneli lõpust paistab omaste-hooldajatele lõpuks valgus?

Omastehooldaja on inimene, kes oma lähedast väljaspool põhitööd hooldab, enamasti selle eest tasu saamata. Sellesse esmapilgul üsna lihtsasse teemasse süvenedes hakkavad üksteise järel hargnema nüansid, millest üks raskepärasem kui teine. Et iga hooldaja mured on mingil määral erinevad, on ka lahenduste leidmine keeruline.

Võtame kaks näidet. Valgalanna Külli (nimi muudetud) tütart tabas kaks aastat tagasi insult, mis halvas naise keha vasaku poole. Sellest ajast vajab tütar ööpäevaringset hooldust. Nüüdseks suudab ta voodis istuli tõusta ja paremal hetkel püsti seista, aga mitte kõndida. Külge keerab ise, aga emal tuleb vahetada mähkmeid ja anda ravimeid, kuna tütrel on probleeme ka südame ja neerudega. Samuti teha massaaži, mis aitab nõrgenenud lihaseid.

«Kell viis tõusen, siis teen igasugused ettevalmistused, on vaja teda korrastada pärast ööd. Seejärel algab rohuvõtmine, päevas 10 tabletti. Probleem on, et veri on väga paks. Igal nädalal käib õde analüüsi võtmas,» kirjeldab Külli.

Hooldajad pole abi otsinud

Külli on 75aastane ja ka tema enda tervis pole kiita. Vähi tõttu tehti talle viis operatsiooni, kimbutab luude hõrenemine. Riigilt saab tütar toetust 300 eurot, lisaks 53 eurot ravimite ostuks. Sellele lisanduvad ema pension ja hooldajatoetus vallalt 20 eurot. Külli on rõõmus, et ravimite eest tasub põhiosas haigekassa.

Kõige rohkem kasu oleks Küllile enda sõnul sellest, kui kinni makstaks tütre professionaalne massaaž. Midagi muud ei oska ta isegi soovida. Hooldekodusse ei luba süda tütart anda ja see oleks pealegi väga kallis. Hooldaja koju kutsumise võimaluse peale küsib Külli, et mida tema kui ema siis teeks. «Vahepeal võtsin raha eest massööri, aga 30 eurot iga korra eest käib üle jõu,» lausub ta.

Külli, halvatud tütre ema

«Üksi olles kurvastad ja lased mõne pisara, aga tema juuresolekul ma ei tohi seda näidata. Tal on endalgi raske ja elab kaasa, et ma temaga nii palju vaeva pean nägema.»

Kuhugi abi saamiseks naine aga pöördunud pole. «Hädalisi on nii palju. Võib-olla olekski abi võimaldatud, ma ei tea,» lisab Külli.

Et raske on, Külli tunnistab, aga liiga palju kurta ei söanda. Ta loodab eelkõige, et tütar hakkab ühel päeval jälle käima. «Püüan olla optimist. Üksi olles kurvastad ja lased mõne pisara, aga tema juuresolekul ma ei tohi seda näidata. Tal on endalgi raske ja elab kaasa, et ma temaga nii palju vaeva pean nägema.»

Ootaks ajutise puhkuse võimalust