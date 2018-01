Küsitlus: Mida arvate uuest tulumaksusüsteemist?

Enn Armulik, pensionär

«Ma ei oska midagi öelda. Olen ka pensionär küll. Mul pension nii kõrge ei ole, nelisada eurot. Ma ei kaota ega võida midagi, mind see üldiselt ei liiguta. Ei tohiks olla suur probleem, kui rohkem teeniv töötav pensionär veidi kaotab. Tööinimesed teenivad veel vähem.»

Margit Ostnik FOTO: Tiit Loim/Lõuna-Eesti Postimees

Margit Ostnik, klienditeenindaja

«Mina saan ainult palka, pensioni ei saa. Ma ei tööta täiskohaga. Sain 68 eurot juurde, nii et mina võitsin, olen rahul. Minu suhtes on see õiglane, aga mees saab pensioni ka, tema kaotas. Nii et tema suhtes ei olnud õige. Aga nagu nad ütlevad, et kui oled ikka pensioni välja teeninud, siis seda ärge puutuge. Mina olen sama meelt.»

Helve Muru FOTO: Tiit Loim/Lõuna-Eesti Postimees

Helve Muru, pensionär

«Kui inimesed ära harjuvad, võib-olla oskavadki oma rahaga paremini ümber käia. Mulle on see süsteem arusaadav ja kuna olen pensionär, siis mind see ei tohiks väga puudutada. Mina tööl ei käi, maal ei olegi tööd, et saaks isegi väikse koormusega töötada. Kui võtame kõik inimesed aluseks ja kõikidelt võetakse, miks ei peaks töötavatelt pensionäridelt võtma. Kui inimesi võrdselt kohtleme, peakski nii olema.»

Leonid Avtomonov FOTO: Tiit Loim/Lõuna-Eesti Postimees

Leonid Avtomonov, spordiorgani­saator

«Tundub, et mulle sobib. Olen nende inimeste hulgas, kes võidavad. Aga muidugi oleks tahtnud astmelist tulumaksu. Nagu Soomes on. Suurtele teenijatele 50 protsenti, väikestele 15. Ei ole mõtet keerutada. Kes ei teeni, sellelt võtta ei ole. Kes teenib, see saab maksta. Kui töötav pensionär saab tuhat eurot oma töö eest, siis las ta maksab. Kui ei taha maksta, istu kodus. Või teine asi: võtta pension ära, kui inimene töötab. Saavad noored ka tööle. Mõnegi hea koha peal istub mõni pensionär, võib-olla saaks noor tööle. Olen radikaalne.»

Maria Sikk FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Maria Sikk, arendus- ja noorsootööjuht