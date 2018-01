Säde pargis tuleb aiapidu

Säde aiapidu toimub 7. juulil Valgas. Sündmus on pühendatud EV100-le.

Esinevad koorid, orkestrid, ansamblid, solistid ja aset leiab teatriprogramm koos näitekirjanik Ella Wuoljoki pärandi avamisega. Esinejad on riietatud sellele ajastule kohaselt ja ka külastajatel on soovituslik tulla ajastutruus riietuses. Erinevaid tegevusi leidub kogu perele, näiteks on sündmusel võimalus kaasa elada eelmise sajandi alguse traditsioone austavale maadlusele.