Muuseumiöö 2018 teema on "Öös on pidu"

Muuseumiöö kommunikatsioonijuhi Triin Männiku sõnul on aasta suurima Eesti muuseume ühendava ettevõtmise teema sel korral inspireeritud EV100 juubeliaastast. Ent muuseumid vaatavad öö programmi planeerides teemat palju laiemalt ning erinevatest vaatenurkadest. Muuseumiöö publik saab teada, milliseid pidusid on üldse olemas - millised on meie peorituaalid ja kuidas on pidutsemine ajas muutunud? Kas loomad peavad ka pidu? Aga taimed? Millised on suured spordipeod? Kas robotid oskavad pidutseda? Eestil on 2018. aastal sünnipäev ja sünnipäevadel peetakse ikka pidu: sel muuseumiööl räägime peoteemad igast vaatenurgast lahti. Muuseumiöö on üle Eesti toimuv suur muuseumipidu.

"Muuseumiööle tulija võiks ka mõelda sellest külaskäigust kui peole minekust - on ju kõik need, kes külalisi ootavad, elevil nagu peoperemehed ikka. Ja kui pidu on hea, tasub ikka ja jälle uuesti tulla - sestap ootavad ka kõik muuseumid ikka ja jälle oma külalisi tagasi," ütles Marge Pärnits Eesti Muuseumiühingu juhatusest.

Hetkel pannakse alles muuseume kirja, kes muuseumiööl uksed lahti teevad, aga mitmetes muuseumides käib samas juba praegu tihe töö – koostatakse öö eriprogramme, sest rohked õpitoad, erilised ekskursioonid ja võimalus mõnd eksponaati hoopis uue nurga alt vaadata on need põhilised asjad, miks maikuus koos sõprade ja perekondadega kodust välja tullakse.

See, mis igas muuseumiööl avatud muuseumis täpselt toimuma hakkab, selgub aprilli alguseks. Programmis osalevad muuseumid – neid on varasematel aastatel olnud 200 ringis – avavad muuseumiööl oma uksed kell 18-23 ning sel ajal on sissepääs tasuta. Igal aastal on muuseumiööl oma uksed lahti teinud ka järjest suurem arv teisi näitusepaiku, arhiive, kirikuid, mõisahooneid, aga ka loodusharidusega seotud paiku – üht või teistpidi on kõik muuseumiöö programmis kaasa löövad paigad alati teadmiste, ajaloo ning mäluga seotud.