Põnev teada: mis põhjusel eestlased autoabi vajavad

Eestlased helistavad statistika kohaselt autoabi numbrile nelja peamise probleemi korral. 39% kõnedest on seotud sõiduki tehnilise rikkega, 21% sõiduki mitte käivitumisega, 18% liiklusõnnetuse tekkinud kahjuga ning 15% katkise rehviga. Oluliselt vähem kõnesid on seotud kadunud võtme, alarmiprobleemide, kinnijäämise või kütuseabiga.

Viimastel päevadel Eestisse kohale jõudnud külmad ilmad tekitavad autoomanikele samuti tavapärasest enam peavalu. Iga aasta on ERGO kindlustuses ligemale 500 juhtumit seotud külmast ilmast tingitud sõiduki käivitusprobleemidega. “Vältimaks auto käivitusprobleeme, tuleks külma korral lasta kontrollida aku korrasolekut. Kui aku mahutavus on oluliselt vähenenud, tasub mõelda selle vahetamisele. Kui sõidukiga sõidetakse enamasti ainult asula sees lühiajalise sõite, on hea akule teha lisalaadimisi ,” soovitab ERGO kahjukäsitluse klienditeeninduse juht Taavi Kööts. Külmaga on oluline kasutada ka kvaliteetset talvist diiselkütust. Diiselautodel oleks mõistlik kontrollida ka eelsüüteküünalde korrasolekut, mis tagab tõrgeteta käivituse.

ERGO kahjukäsitluse ajaloost saab välja tuua ka paar värvikamat seika, mis on seotud autoabi vajadusega. Näiteks ühel juhul helistas inimene autoabisse ja kurtis, et auto alarmi ei õnnestu maha võtta. Kohapeal selgus, et üürgas hoopis maja signalisatsioon. Teise esmapilgul uskumatu juhtumi puhul vajus kliendi auto Padise kloostri juures asuvasse veekogusse, mispeale soovitas helistaja puksiirijuhil ujumispüksid kaasa võtta. Puksiiri kohale jõudes oli klient öelnud, et puksiirijuht annaks talle konksu, millega ta auto juurde sukelduda saaks kuna teab siiski paremini, kus konks on.