Valga uisuväljakud on avatud

Valga Sport juhataja Meelis Kattai poolt edastatud info põhjal asuvad need traditsiooniliselt Kungla tänava väliskorvpalliväljakul ja Priimetsa kooli territoorimul oleval jalgpalliplatsil. Väljakud ootavad uisutajaid, need on hooldatud ja avatud kõigile kuni ilma jätkub!