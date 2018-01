Valga Sport soetas vajaliku töövahendi

Valga Sport juhataja Meelis Kattai sõnul on sõiduk mõeldud sporditaristu aastaringseks hooldamiseks. "Kuna koos väiketraktoriga sai kaasa ostetud ka roomikud ja lumesahk, on sellega võimalik teha ka lumekoristustöid ning valmistada suusaradasid. Just viimase jaoks ongi sõidukit kõige rohkem tarvis, kuna vana mootorsaan oli nõnda amortiseerunud, et sellel oli tegu väiksematest küngastestki ülesaamisega," lisas Kattai.