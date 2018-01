Tubli töö noortega toob tunnustuse

Juba eeloleval reedel kuulutatakse välja üleriigilise noortevaldkonna tunnustuskonkursi võitjad. Nominentide hulgas on ka mitmed Lõuna-Eesti keskused, organisatsioonid ja omavalitsused.

Alljärgnevalt on nominente ENTK kodulehel iseloomustatud alljärgnevalt:

Aasta noortekeskus:

Võru noortekeskus

Võru noortekeskuse eesmärgiks on noorte kaasamine ja toetamine nende ideede elluviimisel. Oma ettevõtlikkuse ning sooviga Võru linna noortele midagi uut pakkuda on noortekeskus eeskujuks tervele piirkonnale.

Koostööd tehakse mitmete linna- ja maakonnasiseste ürituste korraldamisel, samuti toimub mobiilne noorsootöö. Noortekeskuse meeskond käib regulaarselt nii linna kui ka naabervalla koolides erinevate aktiivsete tegevustega vahetunde sisustamas.

Viimase aasta jooksul on Võru Noortekeskuse uuenenud meeskond jäänud silma positiivsete muutustega. 2017. aasta jooksul algatati mitmeid erinevaid projekte, mille kaudu on noortekeskus muutunud nähtavamaks, innovaatilisemaks ja atraktiivsemaks. Näiteks valmis projekti «Võru Noortekeskus vabatahtliku koostöö tulemusena nähtavaks ja atraktiivseks» käigus puidust element, mille kujundasid noored ise ja mis teeb noortekeskuse linnaruumis silmapaistvamaks.

Valga avatud noortekeskus

Valga avatud noortekeskus on viimastel aastatel tugevalt panustanud noorte arengusse ja pakkunud noortele võimalusi, et nende ideid ellu viia. Samuti on noortekeskusesse loodud võimalusi, et noored saaksid oma vaba aega sisukalt veeta. Näiteks toetab noortekeskus vabatahtlikku tööd ning annab seeläbi noortele võimalusi panustada kogukonda ning saada uusi kogemusi.

Keskus teeb tihedat koostööd politsei, kaitseliidu, koolide ning teiste noortega tegelevate asutustega. Lisaks panustab noortekeskus suuresti just probleemkäitumisega noorte arengusse, toetades neid läbi mitteformaalse hariduse.

Alates 1. veebruarist 2017 tegutseb Valga avatud noortekeskus Valga linnavalitsuse hallatava asutusena, tänu millele on noortekeskus saanud uue hingamise ja sisu. Keskus on kujunenud märkimisväärsele hulgale noortele oluliseks kohaks nende igapäevases elus.

Aasta kohalik omavalitsus:

Võru linn

Võru linn püüab olla lastesõbralik. FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Võru linnavalitsus on teinud viimastel aastatel jõulisi samme, et muuta Võru linn võimalikult lastesõbralikuks. Haridusasutuste korrastamise kõrval on linn väga palju panustanud linnaruumi arendamisse, et oleks piisavalt rohealasid, kergliiklusteid ning mänguväljakuid.

2017. aastal paistis Võru linn silma kahe olulise sündmusega. Üks neist oli Võru linnavalitsuse korraldatud lastefestival, kuhu oli kaasatud palju erinevaid organisatsioone ning toimusid paljud töötoad, tegevused, laadad, esinemised ja võistlused. Programmi koostamiseks kogus linnavalitsus mõtteid lastelt ja noortelt. Teise oluline sündmus oli Eestis ainulaadse betoonist rulapargi valmimine. Ka selle ettevalmistusse, kavandamisse ja rajamisse olid noored aktiivselt kaasatud.

Võru linn on heaks eeskujuks teistele selles osas, et uue arengukava koostamisel on olulise sihtgrupina välja toodud just noored ja lapsed. Noorsootöö ei asu arengukavas ühe või paari lausena arengukava kultuuri või hariduse peatükis, vaid noortel on oma programm ja noorte heaolu soovitakse uurida ning ühiselt nendega linnaelu planeerida.

Rõuge vald