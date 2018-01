Kui midagi on looduses paigast ära, on selle põhjustaja enamasti inimene, kes ei oska piiri pidada. Nii võib öelda ka metssigade kohta, kelle arvukus tõusis aastaringse lisasöötmise toel Eestis kiiresti enam kui poolesaja tuhandeni – et ikka oleks, keda küttida.