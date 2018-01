Talv kutsub veel sportima

SA Valga Sport juhataja Meelis Kattai kinnitusel on Valga piiri ääres kulgeva Tartu maantee kergliiklustee suusaraja õhuke lumekiht tänaseks juba teistkordselt tihendatud ja kannatab treeningsuusaga sõitmist küll. «Peab siiski arvestama, et lumepaksust on tõesti vähevõitu, seetõttu ei saa tugevamad sõitjad eriti intensiivseid suusatõukeid rakendada ning ka keppide pidamine pole suurem asi,» lisas ta.