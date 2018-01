Viimasel ajal on kõlapinda leidnud teema, mis puudutab Eestit ja vähenevaid eurotoetusi. Fakt on, et uuel finantsperioodil, mis algab 2021. aastast, Eestile eraldavate eurotoetuste maht väheneb. Seda enam on paslik hinnata juba tehtud investeeringute mõju ning vaadata tulevikku.