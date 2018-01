Peamiseks haigestumise põhjustajaks on praegu gripiviirused, nende osakaal on tõusnud muude viiruste seas nüüdseks 59 protsendini.

Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 83 patsienti, neist üle 60 protsendi on olnud vanemaealised ja tööealised inimesed. Vanuserühmas 0-4 eluaastat on haiglaravi vajanuid 19 ehk 22,9 protsenti.