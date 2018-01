Täna tunnustatakse noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid

Nominente on mitu ka Lõuna-Eestist. Aasta noortekeskuse tiitlile kandideerivad Võru Noortekeskus ja Valga Avatud Noortekeskus, aasta kohalikuks omavalitsuseks on nomineeritud Võru linn ja Rõuge vald ning aasta noorteühingu või -organisatsiooni kategoorias on nomineeritud MTÜ Vabadussport Värskast ning Võru Noortekeskuse Noorteaktiiv.