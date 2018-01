Põlvas võistlesid tantsutüdrukud

"Kui ergutustantsu kategoorias hinnati rohkem trikke, tõsteid, saltosid ja püramiide, siis showtantsu kategoorias loeb just kollektiivi ühtsus, tantsuline energia, kostüümid ja joonised," rääkis sündmuse peakorraldaja ja koreograaf Andre Laine.

Laine sõnul said võistlusel peadpööritavate kavadega omavahel mõõtu võtta need tantsukollektiivid, kes pakuvad tavaliselt spordivõistlustel vaid silmailu. Tegemist on ainukese mõõduvõtmisega ergutustantsu valdkonnas Eestis.