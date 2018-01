Nädala teises pooles saabub tõsisem talv lumesaju ja tuisuga

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund, saartel kohati ka lörtsi. Paiguti tuiskab kergelt. Puhub ida- ja kirdetuul 3-8, saartel 6-11, varahommikul tugevneb tuul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves ilm. Sajab lund ja kohati tuiskab. Puhub põhjakaaretuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 14-17 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub põhja- ja loodetuul 3-8, põhjarannikul öö hakul puhanguti 12 m/s. Külma on 2-7 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.